Как в Дорофеевой: какой выбрать и с чем сочетать горячий тренд сезона

Трендом этой осени является стильный трикотаж: миди-платья, комплекты из топов и юбок и лонгсливы.

Именно в трикотажном сексуальном лонгсливе и появилась певица Надя Дорофеева в Instagram. Звезда выбрала светло-коричневую кофту с обнаженными плечами и декольте.

Какой лонгслив сейчас в моде и с чем его сочетать, рассказывает Gazeta.ua.

Черный лонгслив – универсальный. Монохромная модель удачно выглядит с юбкой и обувью на каблуках. Такой образ подойдет как для работы, так и для прогулки.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Популярным вариантом является лонгслив с рукавом разной длины. Также – с двойным рукавом, с манжетами, лентами и завязками.

Эффектный образ можно создать, если миксовать лонгслив с брюками серого или синего цвета. Лонг в полосу лучше сочетать с темными брюками.

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Для непринужденного образа можно ндеть лонгслив и юбку-карандаш. Дополнить стоит пиджаком.

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