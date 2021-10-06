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четверг, 07 октября 2021 01:45

Как в Дорофеевой: какой выбрать и с чем сочетать горячий тренд сезона
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Трендом этой осени является стильный трикотаж: миди-платья, комплекты из топов и юбок и лонгсливы.

Именно в трикотажном сексуальном лонгсливе и появилась певица Надя Дорофеева в Instagram. Звезда выбрала светло-коричневую кофту с обнаженными плечами и декольте.

Какой лонгслив сейчас в моде и с чем его сочетать, рассказывает Gazeta.ua.

Черный лонгслив – универсальный. Монохромная модель удачно выглядит с юбкой и обувью на каблуках. Такой образ подойдет как для работы, так и для прогулки.

Именно в трикотажном сексуальном лонгсливе и появилась певица Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Черный лонгслив – универсальный. Монохромная модель удачно выглядит с юбкой и обувью на каблуках
Популярным вариантом является лонгслив с рукавом разной длины
Эффектный образ можно создать, если миксовать лонгслив с брюками серого или синего цвета
Для непринужденного образа можно надеть лонгслив с пиджаком

Популярным вариантом является лонгслив с рукавом разной длины. Также – с двойным рукавом, с манжетами, лентами и завязками.

Эффектный образ можно создать, если миксовать лонгслив с брюками серого или синего цвета. Лонг в полосу лучше сочетать с темными брюками.

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Для непринужденного образа можно ндеть лонгслив и юбку-карандаш. Дополнить стоит пиджаком.

Кожаная куртка оверсайз на пике популярности. Датский модный редактор Vogue Scandinavia София Роэ стильно внедрила косуху в образ - широкие штаны, базовый свитер, черные кроссовки Converse и акцентная сумка.

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