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понедельник, 20 сентября 2021 16:21

Модные эксперты назвали пять стильных элементов верхней одежды на осень 2021
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В Украину идут осенние холода. И нужно выбирать одежду не только теплую, но и стильную.

На примере модных инфлюенсеров Cosmopolitan показал актуальные фасоны на осень 2021 года.

Кожаная куртка оверсайз на пике популярности. Датский модный редактор Vogue Scandinavia София Роэ стильно внедрила косуху в образ - широкие штаны, базовый свитер, черные кроссовки Converse и акцентная сумка.

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Оверсайз косуха.
Фото: @sophiaroe
Базовый бежевый тренч.
Шерстяное макси-пальто.
Стеганая куртка.
Пальто на запах.

Дизайнер Катрин Бомманн показала, как стилизовать базовый бежевый тренч. Блогер надела белый лонгслив, черные скинни, кроссовки Nike и довершила образ сумкой Chanel.

Блогер Соня Лисон выбрала трендовое шерстяное макси-пальто. Образ разбавила белым платьем, черными лоферами с гетрами в цвет обуви и желтой сумкой Chloe.

Модный эксперт из Новой Зеландии Джесси Буш показала, с чем носить стеганую куртку. Блогер надела черные велошорты и синие босоножки.

Пальто с запахом остается вечной классикой. Стилизовать такую верхнюю одежду несложно. Один из вариантов - сапоги-трубы и акцентная сумка Bottega Veneta.

Часто то, что считалось моветоном, со временем становится модным и на пике популярности. Есть десятки образов и элементов гардероба, сочетание которых считались табу, а теперь - трендовыми. Признаком безвкусицы был микс джинсов и жакета, но в 2021 году это изменилось. Сейчас сочетают джинсы с жакетами и блейзерами. Трендовыми моделями являются жакеты оверсайз в ярких цветах.

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