Как можно использовать старые вещи в новом образе

Старым вещам можно дать новую жизнь и использовать в образе. Фото: pixabay

Старые вещи могут получить вторую жизнь благодаря определенным хитростям по креативу и смелости.

Старая футболка, например, подойдет для того, чтобы прятать ее под свободный верх или оставить исправленным низ, рассказала стилист Екатерина Полякова на странице в Instagram.

По ее словам, приталенное рубашку не стоит носить отдельно, лучше в сочетании с объемным свитером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты определили самые модные оттенки весны

Если есть в гардеробе джемпер, что носится редко, то можно использовать как шарф - завязывать узлом на шее или просто накидывать на плечи. Skinny с низкой талией можно сочетать с удлиненным верхом - худы, свитер, оверсайз и футболка. Устаревшую пару обуви стилист советует носить с брюками-палаццо, чтобы скрыть немодный дизайн.

Аксессуар, который дополнит образ и придаст ему элегантности - это модний узкий платок. Существуют популярные и оригинальные способы, как ее носить. Такой платок на шее, например, произведет большое впечатление окружающих. Носить его можно разными способами: бантик, петля или простой узел. Можно переплести 2 платка вместе или добавить бусины, или украшения и композиция будет выглядеть, как колье.