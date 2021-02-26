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пятница, 26 февраля 2021 23:25

Испанские дизайнеры превратили маски в стильные аксессуары за 4 тысячи гривен

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Защитные маски в ближайшее время будут неотъемлемой частью нашей жизни. Очередной карантин подходит к концу, а это значит, что у нас вот-вот появится повод приодеться. Испанский бренд придумал, как сделать из обычной маски модный аксессуар, который будет гармонировать с модными образами.

Если вам ужасно надоели голубые хирургические маски и хочется выглядеть хорошо, несмотря на пандемию, можно поискать альтернативные варианты, сообщают detaly.co.il.

Например, познакомьтесь с брендом ювелирных украшений и аксессуаров MAM, который был создан в 2014 году в Барселоне двумя молодыми предпринимателями - Хорди Энрике и Анте Тирадо. В конце прошлого года они расширили свой ассортимент, добавив в свою коллекцию маски для лица с элементами украшений.

Их розовые, черные и серебристые маски выполнены в четырех размерах - от очень маленького до большого, благодаря чему они подходят как женщинам, так и мужчинам. Сделаны они из органического хлопка и шелка. Модные маски от MAM украшены декоративными металлическими обручами, на которых вырезано название бренда.

 

Также важным дополнением является золотая или серебристая цепочка на шею, которая позволяет оставить маску висеть на груди. Так, например, вам не придется в кафе класть ее на грязный стол, прятать в сумочку или вешать на руку.

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Безусловно, выглядит такой аксессуар удивительно стильно, однако у покупателей есть немало сомнений, поэтому заказывать его не спешат. Интересно, одобрило ли бы такую ​​маску министерство здравоохранения? Что касается цены, то здесь тоже есть чему удивиться. Стоит такая шелковая маска более четыре тысячи гривен.

Решать только нам - продолжать носить скучные, но надежные медицинские маски или выбрать что-то более роскошное, но с сомнительной степенью защиты.

Использованные медицинские маски планируют перерабатывать на основание для дорог и тротуарных плиток.

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета предлагают измельчать использованные маски и добавлять переработанный бетонный наполнитель в дорожное покрытие, пишет Science of the Total Environment.

wz.lviv.ua
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