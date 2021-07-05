Insta-дивы показали топовые купальники сезона

Этим летом купальники стали еще более функциональными.

О моделях самых трендовых купальников пишет Vogue.ua.

Разновидность танкини с логотипом журнала Playboy продемонстрировала Белла Хадид. Она является одной из крупнейших поклонниц моды 1990-х.

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Автор: https://www.instagram.com/bellahadid Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Купальник teddy из махровой ткани пришел с 1980-х. Мода тех времен актуальна и в купальниках также проявляется. Хейли Бибер выбрала купальник цвета щербета и дополнила нежным украшением тела.

Автор: https://www.instagram.com/haileybieber Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Эмили Ратаковски показала тренд 1970-х на пляже. Добавила к купальнику плетенную крючком шляпу и золотые украшения, чтобы стиль вышел современным.

Автор: https://www.instagram.com/emrata Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Принт в клеточку нежный и модный во все времена.

Автор: https://www.instagram.com/constancejablonski Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Графический принт в проявлении купальника в черно-белую клетку - одна из самых популярных тенденций лета, ее показала Кара Делевинь.

Автор: https://www.instagram.com/caradelevingne Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Спортивный купальник, как и вся спортивная удобная одежда, стал модным во времена пандемии. Сплошной купальник яркого цвета и с сексуальным вырезом, как в Алессандры Амбросио, напоминает о 1990-х.

Автор: https://www.instagram.com/alessandraambrosio Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Купальник с длинными рукавами. Его можно увидеть на голландской модели Роми Стрейд.

Автор: https://www.instagram.com/romeestrijd Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Анималистический принт - один из крупнейших летних трендов. Леопардовый узор на раздельном купальнике с высокой посадкой - сексуальный и элегантный образ, как в Жизель.

Автор: https://www.instagram.com/gisele Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Неон. Адут Акеч выбрала простую, но эффектную модель купальника кислотно-яркого цвета и дополнила ее легкой оверсайз-рубашкой.

Автор: https://www.instagram.com/p/COBxfOkh8eX Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Mix & match позволяет сделать мягким животный принт с помощью простых однотонных низов. Пример показала Джилл Кортлев.

Автор: https://www.instagram.com @jilla.tequila Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Купальник в горох, особенно черно-белый - необходимая часть образа в буржуазном стиле, такие купальники называют смелыми. Топ-модель Лили Олдридж дополнила его соответствующей блузкой.

Автор: https://www.instagram.com @lilyaldridge Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Купальники с украшениями также в моде летом. Классическое бикини актуального оттенка можно дополнить ювелирными деталями большого размера.

Автор: https://www.instagram.com mayowanicholas Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Асимметрия необходима в гардеробе. Кэролайн Мерфи выбрала модель с асимметричными деталями, подчеркивающими линию плеч.

Автор: https://www.instagram.com/@carolynmurphy Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Рюши. Топ в мягких оттенках, который выбрала Шанель Иман, с рюшами, боковым вырезом и народным принтом идеально подходит для создания интересного пляжного образа.

Автор: https://www.instagram.com/@chaneliman Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

Неопринт. Топ-модель Шанель Ньясиасе выбрала бикини в обновленной ультрамодной версии с теплым принтом и яркими цветами, дополнив образ украшениями.

Автор: https://www.instagram.com Купальник - наиболее базовая вещь гардероба летом. Звезды показывают, как носить

С открытием пляжного сезона появляется новая проблема - выбор модного купальника. Надо еще и чтобы он сидел по фигуре идеально. Поэтому и следует выбирать по ее типу. В целом существует шесть типов фигуры. В Украине чаще среди женщин встречается "груша" - с хрупкими плечами, "прямоугольник" - с длинными ногами, и "перевернутый треугольник" - с тонкой талией. Каждому - свой купальник.