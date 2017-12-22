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вторник, 26 декабря 2017 02:24

Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
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Продавец овощей из Лондона 57-летний Лэнс Уолш стал иконой стиля. Мужчина умело комбинирует цветастые леггинсы, куртки с яркими принтами, толстовки с "горящим" логотипом шубы с надписями.

По его инстаграм подписались уже 30 тыс человек, а в его коллекции одежды более 50 лимитированных вещей бренда Supreme, пишет birdinflight.com.

Продавец овощей из Лондона Лэнс Уолш стал иконой стиля
Фото: birdinflight.com
Продавец овощей из Лондона Лэнс Уолш стал иконой стиля
Продавец овощей из Лондона Лэнс Уолш стал иконой стиля
Продавец овощей из Лондона Лэнс Уолш стал иконой стиля
Продавец овощей из Лондона Лэнс Уолш стал иконой стиля

Интерес новой молодежной модой началось для продавца с наступлением холодов. Лэнс ушел от жены, оставив в ней свои теплые вещи. Он мерз в торговой точке под открытым небом, и менеджер лондонского Supreme Дэн Джаггер дал ушанку из своего магазина. С тех пор Уолш стал активно скупать одежду бренда, а через несколько лет его коллекция разрослась до более чем полусотни вещей Supreme, средняя стоимость которых - $ 400-500.

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"Я был окружен модой с детства. Моя мать работала уборщицей в магазине кашемировых изделий W Bill, поэтому у нас всегда были кашемировые носки, джемпера и другие вещи. Когда ты варишься в этом с ранних лет, то появляется вкус, и вряд ли после этого захочешь носить дешевые вещи из Marks & Spencer ", - говорит Лэнс Уолш.

Мужчину заметил лондонский фотограф Бен Эвин, который тогда снимал стильно одетую столичную молодежь. Фотограф начал снимать любителя Supreme еженедельно. Фотографии продавца разлетелись по сети. О Лэнсе написали Vogue, Hypebeast и Dazed & Confused.

Уолш стал продавать больше овощей. Его киоск ищут не только жители Лондона, но и туристы со всего мира.

Юлия Перова из австралийского штата Квинсленд сделала из своей 12-летней дочери Кати звезду Instagram. Ранее девочка была замкнутой и застенчивой. Теперь на странице юной модели более 500 фотографий и более 50 тыс. подписчиков.

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