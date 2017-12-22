Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля

Продавец овощей из Лондона 57-летний Лэнс Уолш стал иконой стиля. Мужчина умело комбинирует цветастые леггинсы, куртки с яркими принтами, толстовки с "горящим" логотипом шубы с надписями.

По его инстаграм подписались уже 30 тыс человек, а в его коллекции одежды более 50 лимитированных вещей бренда Supreme, пишет birdinflight.com.

Фото: birdinflight.com

Интерес новой молодежной модой началось для продавца с наступлением холодов. Лэнс ушел от жены, оставив в ней свои теплые вещи. Он мерз в торговой точке под открытым небом, и менеджер лондонского Supreme Дэн Джаггер дал ушанку из своего магазина. С тех пор Уолш стал активно скупать одежду бренда, а через несколько лет его коллекция разрослась до более чем полусотни вещей Supreme, средняя стоимость которых - $ 400-500.

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"Я был окружен модой с детства. Моя мать работала уборщицей в магазине кашемировых изделий W Bill, поэтому у нас всегда были кашемировые носки, джемпера и другие вещи. Когда ты варишься в этом с ранних лет, то появляется вкус, и вряд ли после этого захочешь носить дешевые вещи из Marks & Spencer ", - говорит Лэнс Уолш.

Мужчину заметил лондонский фотограф Бен Эвин, который тогда снимал стильно одетую столичную молодежь. Фотограф начал снимать любителя Supreme еженедельно. Фотографии продавца разлетелись по сети. О Лэнсе написали Vogue, Hypebeast и Dazed & Confused.

Уолш стал продавать больше овощей. Его киоск ищут не только жители Лондона, но и туристы со всего мира.

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