Холли Берри пришла на "предоскарную вечеринку" в платье от украинского дизайнера

Холли Бери позировала на красной дорожке в платье от украинского дизайнера

Голливудская актриса Холли Берри появилась на красной дорожке в "передоскарную вечеринке" Icon Mann Pre-Oscar Dinner.

Для такого "выхода в свет" 51-летняя актриса выбрала платье от украинского дизайнера Елены Ревы, пишет ivona.

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Холли Бери надела мини-платье с открытыми плечами с металлизированной ткани с черной вставкой. Соблазнительный образ дополнило смелое декольте.

Украинский дизайнер Анастасия Иванова представила коллекцию Fall / Winter 18-19 в рамках Kiev Fashion Days. Основными цветами новых платьев стали классические базовые - белый, черный и красный.