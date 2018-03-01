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четверг, 01 марта 2018 18:05

Холли Берри пришла на "предоскарную вечеринку" в платье от украинского дизайнера

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Холли Берри пришла на &quot;предоскарную вечеринку&quot; в платье от украинского дизайнера
Холли Бери позировала на красной дорожке в платье от украинского дизайнера

Голливудская актриса Холли Берри появилась на красной дорожке в "передоскарную вечеринке" Icon Mann Pre-Oscar Dinner.

Для такого "выхода в свет" 51-летняя актриса выбрала платье от украинского дизайнера Елены Ревы, пишет ivona.

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Холли Бери надела мини-платье с открытыми плечами с металлизированной ткани с черной вставкой. Соблазнительный образ дополнило смелое декольте.

Украинский дизайнер Анастасия Иванова представила коллекцию Fall / Winter 18-19 в рамках Kiev Fashion Days. Основными цветами новых платьев стали классические базовые - белый, черный и красный.

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