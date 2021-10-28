Готовимся к Хэллоуину: какие трендовые образы подобрать для самой темной ночи года

В ночь на 1 ноября традиционно отмечают Хэллоуин - День всех святых. Для того чтобы создать эффектный образ, стоит подготовиться.

Gazeta.ua рассказывает, какие подобрать костюмы, макияж, маникюр и как украсить тыкву к самому загадочному празднику в этом году.

Если кажется, что вырезать в тыкве глаза и зловещую улыбку банально, можно покрыть тыкву золотой, белой или черной краской. Актуален также дизайн в стиле шахматной клетки.

Осенью наиболее популярными цветами в дизайне ногтей являются черный, зеленый, терракотовый, ягодный, мокко, красный каштан, металлик и чернильный. Сейчас в трендах универсальность и нестандартность. Не стоит делать на Хэллоуин накладные ногтевые пластины, массивные стразы и 3D-аппликации.

Можете не тратить деньги на визажистов и фантастические костюмы, а просто надеть черную балаклаву и полностью черный наряд. В таком образе американская бизнесвумэн Ким Кардашьян появилась на Met Gala 2021. Правда, с балаклавой не удастся провести полноценный вечер: светская львица ориентировалась на мероприятии благодаря нескольким помощникам.

Зеленый спортивный костюм и белые слипоны будут актуальны на праздновании Хэллоуина. Образ участников из сериала "Игра в кальмаре" сейчас в тренде. Или можно надеть розовый костюм, как у наблюдателей. Но придется добавить и балаклаву.

Фото: Pinterest

Если хочется элегантности, можно сосредоточить внимание на мини-сериале "Ход королевы". Для этого понадобится черное платье-трапеция с воротничком в стиле 1960-х, как у главной героини. Дополнят образ ярко-рыжий парик и шахматная доска.

Из вариантов хеллоуинского макияжа не теряет актуальность грим в виде черепа - благодаря графичности и контрастности. Для того чтобы накраситься самостоятельно, понадобятся только черный и белый карандаши или тени. Следует обвести черты лица, но немного преувеличено, и образ скелета гарантирован.

Образы ведьмы тоже в тренде. В таком макияже преобладают темные оттенки: smoky eyes и темно-бордовая или чёрная помада. Можно еще добавить глиттер и нарисовать несколько капель крови.

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Одним из популярных персонажей для хеллоуинской вечеринки является клоун из фильма "Оно". Для такого образа нужны светлый тон, яркая помада, чтобы нарисовать улыбку и нос, и smoky eyes на глаза.

Блогер Александра Пустовит, в Instagram известна как Саша Бо, похвасталась пикантным кадром. Звезда сети позировала голой. Лицо прикрыла тыквой, а пышный бюст - руками.