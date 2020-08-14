Эксперты рассказали о трендовой заколке из прошлого

В тренде - как прическа с распущенными волосами, украшенным заколками, так и высокие хвосты и косы с бабочками. Фото: pexels

Hair-эксперты призывают модниц украшать волосы заколками-бабочками из 90-х.

Они рекомендуют носить, как маленькие клипсы для волос, так и объемные заколки с яркими бабочками, пишет "Новое время".

В тренде - как прическа с распущенными волосами, украшенным заколками, так и высокие хвосты и косы с бабочками.

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"С длинными прямыми светлыми волосами заколки выглядят так же весело, как и с короткими темными, каре и локонами. С этими милыми бабочками невозможно ошибиться! Яркие клипсы для волос вернулись в моду и стали свежим трендом", - говорят эксперты.

Заколка- "крабик", чтобы собрать локоны, стала модным аксессуаром для волос на лето 2020. Модные блоггеры уже отметили триумфальное возвращение этого аксессуара, родом из 2000-х, и смело дополняют такой заколкой разние образы.