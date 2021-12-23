 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 279
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1476
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2232
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4212
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
9
10
12
15
5
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры &quot;Матрицы 4&quot;
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры "Матрицы 4"
Яркие и без рукавов: пять дутых курток, которые следует выбрать вместо пуховика
Яркие и без рукавов: пять дутых курток, которые следует выбрать вместо пуховика
Видео
Все видео
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1593
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1053
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 855
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 12:45

Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
9

  Комментировать

Стилисты собирают тренды следующего года. Подготовили и модели сумок, которые будут модными в 2022 году.

В предстоящем сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов. Популярными становятся плетеные сумки, модели необычных форм и стеганые, говорит модный блогер Самаль Сан в Instagram.

Уже привычные сумки с широким ремнем и бахромой остаются актуальными. А меховые будут стильно смотреться в холодное время года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В религиозной одежде и возле Эйфелевой башни: показали самые яркие фото из модной индустрии за 2021-й

Стилистка подготовила варианты сумок, которые будут в тренде в 2022 году
Фото: instagram.com/streetstyle_looks
Стилистка подготовила варианты сумок, которые будут в тренде в 2022 году
Стилистка подготовила варианты сумок, которые будут в тренде в 2022 году
Стилистка подготовила варианты сумок, которые будут в тренде в 2022 году
Стилистка подготовила варианты сумок, которые будут в тренде в 2022 году

Стилисты назвали дутые куртки одним из трендов этого сезона. Главной верхней одеждой зимы считается обычно пуховик. Но именно дутые куртки являются идеальным миксом комфорта, уюта и практичности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 16569
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12816
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11745
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 10485
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8703
Мода
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
10
 Просмотров: 1116
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
12
 Просмотров: 1773
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры "Матрицы 4"
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры "Матрицы 4"
15
 Просмотров: 2358
Конкурс красоты "Мисс мира-2021" был отменен за пару часов до начала: что произошло
Конкурс красоты "Мисс мира-2021" был отменен за пару часов до начала: что произошло Просмотров: 657
Яркие и без рукавов: пять дутых курток, которые следует выбрать вместо пуховика
Яркие и без рукавов: пять дутых курток, которые следует выбрать вместо пуховика
5
 Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Голосов: 287
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть