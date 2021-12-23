Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году

Стилисты собирают тренды следующего года. Подготовили и модели сумок, которые будут модными в 2022 году.

В предстоящем сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов. Популярными становятся плетеные сумки, модели необычных форм и стеганые, говорит модный блогер Самаль Сан в Instagram.

Уже привычные сумки с широким ремнем и бахромой остаются актуальными. А меховые будут стильно смотреться в холодное время года.

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Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Стилисты назвали дутые куртки одним из трендов этого сезона. Главной верхней одеждой зимы считается обычно пуховик. Но именно дутые куртки являются идеальным миксом комфорта, уюта и практичности.