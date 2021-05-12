Дизайнер Караванская устраивает фэшн-вызов Existential Fashion Error

Украинский дизайнер Оксана Караванская организовывает фэшн-событие под названием Existential Fashion Error. Ее новая коллекция - это не только дефиле без правил, но и социальный проект в поддержку благотворительного фонда "Кран" и его инициативы "Будь мощной на 300W(omen)".

Автор: предоставлено промо-менеджером Оксаны Караванской В столице состоится фэшн-вызов от дизайнера Оксаны Караванской

Показ состоится 20 мая в Киеве. Коллекция создана вместе с текстильным дизайнером Ксенией Уманской. Целью фэшн-вызова является привлечение партнеров к социальному проекту, чтобы приобрести роботизированный комплекс для восстановления ходьбы тяжело травмированным бойцам - GЕ-O System Evolution. Его стоимость - €288 тыс. Также благотворительный фонд и дефиле без правил от Караванской объединились для поддержки инициативы "Будь мощной на 300W(omen)": не покупать инвалидные коляски, а ставить больных на ноги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Gucci выпустил цифровые кроссовки

Показ пройдет в открытом пространстве инновационного парка UNIT.City с соблюдением карантинных требований.

Автор: предоставлено промо-менеджером Оксаны Караванской В столице состоится фэшн-вызов от дизайнера Оксаны Караванской

Модный дом Chanel представил свою новую коллекцию. Показ устроили на юге Франции среди белых известняковых устройств Каррьер-де-Люмьер в селе Ле-Бо-де-Прованс.