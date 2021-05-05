Chanel представил новую коллекцию

Дом моды выпустил одежду в стиле 1960-х годов. Фото: chanel.com

Модный дом Chanel представил свою новую коллекцию.

Показ устроили на юге Франции среди белых известняковых устройств Каррьер-де-Люмьер в селе Ле-Бо-де-Прованс. Об этом сообщили на официальном сайте Chanel.

Монохромная коллекция напоминает 60-е годы. В ней преобладают платья с широкими лацканами, твидовые костюмы с жилеткой, накидки и брюки.

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По словам модельеров, лучшими аксессуарами для данной коллекции являются огромные колье, массивные серьги и пояса-цепочки с жемчугом.

В нынешней моде царит свобода. Она заимствует элементы из разных периодов. Однако наиболее актуальный стиль 1990-х. Об этом Gazeta.ua рассказала стилист и фешн-блогер Елена Ветка.