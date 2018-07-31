Дерево, уголь и шелк - какие украшения модные этим летом

Фото: Елена КАПНИК

Не нужно покупать серьги, браслет, колье или кольцо - в которых не комфортно. В украшение надо влюбиться - как в мужчину, - рассказывает Gazeta.ua дизайнер женских украшений Мари Симмон.

Летом советует носить кристаллы, дерево и перья. Такие украшения добавляют легкости.

"Подача и обработка этих материалов зависит от дизайнера и вкуса женщины. При создании украшений из дерева использую ольху. Этот материал легко резать. Украшения не тяжелые. Для женщин это дерево символическое - прогоняет плохие мысли, аккумулирует хорошую энергию. Наношу на дерево черную краску для крыш. После многих экспериментов с краской выбрала именно эту. Она дышит, практически не выгорает. Правильно ложится на дерево. Цвет получается матовый. Очень достойно выглядит. Иногда инкрустирую углем. Антрацит добавляет шарма", - рассказывает дизайнер.

Автор: Елена КАПНИК Колье из дерева. Инкрустированное перьями и углем.

Пользуются спросом у девушек украшения из серебра, меди, латуни, кристаллов Swarovski, кожи и замши.

"Приобретают популярность браслеты из натуральных камней в сочетании с кожей, замшей и цепочками. В одном браслете может быть до 20 видов различного камня. Каждый имеет свое значение. При создании таких украшений к каждому клиенту - индивидуальный подход. Подбираем камни по имени, дате рождения, знаку зодиака. Каждый камень вставляю по определенной схеме и системе, чтобы вместе они работали - давали нужную человеку энергию ", - продолжает Мари Симмон.

Автор: Елена КАПНИК Браслеты из натурального камня.

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С вечерними платьями хорошо сочетается шелк, гипюр, кристаллы. Такие украшения придают женщине уверенность и создают определенное настроение, объясняет специалист.

"Серьги-косточки из итальянского шелка добавляют шарм любому образу. Серьги хорошо спускаются по шее. Они могут быть короткие и длинные. Первые - более повседневные. Длинные - лучше подойдут к вечернему наряду. Такие серьги удлиняют шею", - говорит дизайнер.

Оригинально будут смотреться этим летом шорты с геометрическими принтами. Они придадут образу свежести и новизны. С их помощью можно визуально скорректировать маленький рост.