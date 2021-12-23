Чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно: 5 платьев, которые стоит носить зимой

В холодное время года нужно ставить акцент не только на трендовых вещах, но и утепленных.

Одним из зимних хитов является трикотажное платье. Самым актуальным есть миди-платье прямого кроя с высоким горлом. Такая модель – универсальна и сочетается почти со всем базовым гардеробом зимой, пишет Elle.

Удачным вариантом в многослойном образе будет платье-рубашка. Поверх можно надеть теплый гольф и, при необходимости, шерстяной жакет. А как для повседневного, так и вечернего выхода примерьте чёрное базовое платье.

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Модель с отложным воротником придаст романтическое настроение. Можно выбрать из флористическими или геометрическими принтами в приглушенных цветах. Кстати, одним из трендов будет и платье яркого оттенка. Примерьте варианты персикового, лавандового или бутылочного цветов.

Фото: Pinterest

Стилисты собирают тренды следующего года. Подготовили и модели сумок, которые будут модными в 2022 году. В предстоящем сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов. Популярными становятся плетеные сумки, модели необычных форм и стеганые.