Что обязательно должно быть в летнем гардеробе

Для многих лето – самая долгожданная пора. Время отпуска, полезных фруктов, моря и жаркого солнца. И так как +30 за окном заставляет долго думать над выбором наряда, Gazeta.ua приготовила список вещей, без которых не может обойтись ни один летний гардероб.

Льняной брючный костюм

Автор: Breston Kenya.Pexels Льняной костюм - спасение в жаркую погоду

Многие в жару привыкли оголять тело, но на самом деле, именно в такую погоду правильно максимально прикрывать тело от солнечных лучей. Лен считается лучшей тканью для жаркой погоды за счет своей гигроскопичности. Выбирайте светлые оттенки подобного костюма с рубашкой или жакетом. И помните, что такой костюм должен свободно на вас сидеть, чтобы лучше пропускать воздух.

Бейсболка

Автор: Wesley Carvalho.Pexels Без головного убора в жаркую погоду никуда

Куда же без головного убора? Бейсболка очень актуальна в этом году, ее свободно можно сочетать как с более спортивными вещами, так и с вещами в романтичном стиле. И никакое солнце не страшно!

Футболка прямого кроя

Автор: Ivan Oboleninov.Pexels Базовая футболка должна быть в гардеробе у каждой

Базовая структурированная футболка является неотъемлемой частью летнего гардероба. Приталенные футболки уже давно вышли из моды, поэтому отдавайте предпочтение свободным силуэтам и отсутствию декора.

Летящее платье

Автор: Gabb Tapique.Pexels Легкое платье - самый женственный и нежный вариант наряда для лета

Ну куда же без платья? Опять же, лучше выбирать более свободные фасоны, среднюю длину и натуральные ткани. Можно выбрать как базовое однотонное платье, так и платье с принтов (например, горох или мелкий цветок).

Трикотажный топ

Автор: Riya Kumari.Pexels Женственный и сексуальный топ

Топ является очень женственным элементом гардероба, он замечательно сочетается как с брюками или шортами, так и с юбками. Советуем запастись парочкой топов в акцентных цветах (напоминаем, сейчас очень популярны зеленый и розовый цвета), чтобы иметь возможность сочетать их с абсолютно любой вещью.

Босоножки

Автор: Matt Hardy.Pexels Существует ли обувь удобнее?

Советуем приобрести две пары босоножек – в более спортивном варианте и на маленьком каблуке. Во-первых, так вам будет легче сочетать обувь с любым по настроению образов. Во-вторых, вы с легкостью сможете менять образы в зависимости от темпа дня.

Юбка-плиссе длины миди

Автор: José Luis Photographer.Pexels Самая романтичная юбка для лета

Конечно же, юбка нужна. Именно в таком варианте юбка будет самым удачным решением, так как за счет свободного силуэта, она будет пропускать достаточно воздуха. Подобная модель универсальна в своих сочетаниях, поэтому вы можете сочетать юбку-плиссе как с футболкой и кроссовками, так и романтичным топом и туфлями.

Джинсы из легкого денима

Автор: Polina Tankilevitch.Pexels Джинсы тоже нужны в жаркое лето

Многие ошибочно считают, что джинсы - это исключительно осенний/весенний предмет гардероба. Однако, светлые джинсы из легкого денима будут уместны даже летом. Это идеальный вариант особенно для прохладных вечеров.

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Шорты-бермуды

Автор: Polina Tankilevitch.Pexels Шорты-бермуды - тренд 2021 года

Есть ли что-то удобнее, чем шорты? Сомневаемся. Шорты-бермуды являются самой трендовой моделью в этом году. К тому же, они отлично сочетаются с любой вещью.

"Все нове - це добре забуте старе". З минулого повертаються тренди наплетені купальники й не тільки. Плетені бікіні, які були представлені в колекції Imaan Hammam 2017 року, знову на піку популярності, як і спорт-шик.