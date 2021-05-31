Что обязательно должно быть в летнем гардеробе

Для многих лето – самая долгожданная пора. Время отпуска, полезных фруктов, моря и жаркого солнца. И так как +30 за окном заставляет долго думать над выбором наряда, Gazeta.ua приготовила список вещей, без которых не может обойтись ни один летний гардероб.
Льняной брючный костюм
Многие в жару привыкли оголять тело, но на самом деле, именно в такую погоду правильно максимально прикрывать тело от солнечных лучей. Лен считается лучшей тканью для жаркой погоды за счет своей гигроскопичности. Выбирайте светлые оттенки подобного костюма с рубашкой или жакетом. И помните, что такой костюм должен свободно на вас сидеть, чтобы лучше пропускать воздух.
Бейсболка
Куда же без головного убора? Бейсболка очень актуальна в этом году, ее свободно можно сочетать как с более спортивными вещами, так и с вещами в романтичном стиле. И никакое солнце не страшно!
Футболка прямого кроя
Базовая структурированная футболка является неотъемлемой частью летнего гардероба. Приталенные футболки уже давно вышли из моды, поэтому отдавайте предпочтение свободным силуэтам и отсутствию декора.
Летящее платье
Ну куда же без платья? Опять же, лучше выбирать более свободные фасоны, среднюю длину и натуральные ткани. Можно выбрать как базовое однотонное платье, так и платье с принтов (например, горох или мелкий цветок).
Трикотажный топ
Топ является очень женственным элементом гардероба, он замечательно сочетается как с брюками или шортами, так и с юбками. Советуем запастись парочкой топов в акцентных цветах (напоминаем, сейчас очень популярны зеленый и розовый цвета), чтобы иметь возможность сочетать их с абсолютно любой вещью.
Босоножки
Советуем приобрести две пары босоножек – в более спортивном варианте и на маленьком каблуке. Во-первых, так вам будет легче сочетать обувь с любым по настроению образов. Во-вторых, вы с легкостью сможете менять образы в зависимости от темпа дня.
Юбка-плиссе длины миди
Конечно же, юбка нужна. Именно в таком варианте юбка будет самым удачным решением, так как за счет свободного силуэта, она будет пропускать достаточно воздуха. Подобная модель универсальна в своих сочетаниях, поэтому вы можете сочетать юбку-плиссе как с футболкой и кроссовками, так и романтичным топом и туфлями.
Джинсы из легкого денима
Многие ошибочно считают, что джинсы - это исключительно осенний/весенний предмет гардероба. Однако, светлые джинсы из легкого денима будут уместны даже летом. Это идеальный вариант особенно для прохладных вечеров.
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Шорты-бермуды
Есть ли что-то удобнее, чем шорты? Сомневаемся. Шорты-бермуды являются самой трендовой моделью в этом году. К тому же, они отлично сочетаются с любой вещью.
"Все нове - це добре забуте старе". З минулого повертаються тренди наплетені купальники й не тільки.
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