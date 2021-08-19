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четверг, 19 августа 2021 23:46

Черное и белое: примеры стильных образов, где объединили два цвета
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Белые шорты и футболка замечательный лук для прогулки
Фото: instagram.com vami.ideas vami.ideas
Белая рубашка - тренд сезона
На выход можно совместить белую юбку и к ней черный верх
Черный низ и белый топ создаст соблазнительный образ
Джинсы с футболкой или топом на каждый день

Черный и белый цвета считают базовыми и такие вещи в гардеробе почти каждой модницы.

Они универсальны, поэтому сочетать можно с чем угодно, и даже между собой, пишет "Обозреватель".

Например, шорты с футболкой, мини-юбки с кофтой, рубашка с брюками, топ с юбкой в бельевом стиле, джинсы с футболкой / топом, пиджак с платьем и сапогами, рубашка с шортами.

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Носить вещи такого цвета в повседневной жизни начала Коко Шанель. До этого такие цвета ассоциировалось с отказом от любой кокетливости, знаком траура или монашества.

Дорогой вид одежде придает крой, фактура и цвет. Есть цвета, которые всегда дорогие на вид. В частности, это оттенки драгоценных камней, которые производят впечатление богатства, по ее словам. Например: сапфировый, изумрудный, рубиновый.

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