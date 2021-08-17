Дорого выглядит одежда в цветах камня - стилист

Фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Дорогой вид одежде придает крой, фактура и цвет.

Есть цвета, которые всегда дорогие на вид, рассказала стилист Самаль Сан в Instagram.

В частности, это оттенки драгоценных камней, которые производят впечатление богатства, по ее словам. Например: сапфировый, изумрудный, рубиновый.

Специалист объясняет, что более глубокие, насыщенные, и, наоборот, слегка приглушенные и спокойные цвета выглядят эффектнее и дороже чистых.

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"К "дорогим" цветам также отнесла бы оттенки коричневого, шоколадный, карамельный, винный, пастельные оттенки, такие как небесно-голубой или пыльно-розовый, а также нейтральные, ахроматы - беж, серый, черный", - заявила Самаль Сан.

Помаду можно выбирать не только по цвету кожи, но и волос. Если они темно-каштанового оттенка, а еще с карими глазами, то лучше выбирать эффектные яркие цвета. Брюнеткам также может подходить бежевый, если его правильно подобрать.