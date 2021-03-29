Бомберы и дождевики: какую куртку выбрать вместо пальто

Фото: Pinterest

В этом модном сезоне актуальными будут удобные и универсальные модели курток. Кроме пальто, стоит рассмотреть еще варианты, которыми поражают дизайнеры в этом году.

Кожаные куртки остаются в тренде. Можно выбрать как в стиле гранж, так и минималистичные. Джинсовые куртки тоже не выходят из моды. Модницы сочетают с платьями, брюками, юбками. Актуальными будут не только классические модели, но и куртки асимметричного кроя, модели с вышивкой и камнями, пишет ELLE.

Яркие элементы гардероба чаще всего появлялись на модных показах. В том числе и куртки ярких оттенков. Стоит выбрать зеленого, желтого, синего или розового цветов.

Верхняя одежда размера oversize остается в тренде. Также бомберы из 1970-х вернулись в моду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Панама и косынка: какие головные уборы будут в тренде весной

Актуальными будут дождевики и ветровки. Эти модели курток комбинируют не только со спортивным стилем. Можно надеть с топом, кожаными леггинсами и обувью на каблуках.

Для того чтобы создать идеальный весенний образ, стоит разнообразить верхнюю одежду. Дизайнеры поражают идеями тренчей - моделями дождевого плаща. Кожаный тренч - один из самых практичных. Его можно надевать во время дождя, мокрого снега и сильного ветра. Комбинировать лучше с базовыми вещами: черными леггинсами, туфлями-лодочками и мягкой сумкой.