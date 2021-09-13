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Блестящие, телесные, цветные - как носить колготки осенью
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Мелкий лаконичный рисунок добавляет интереса
Фото: instagram.com/anna_mishaevna
Цветные колготки делают вид необычным
Черные колготы с принтом добавляют динамики и акцента образа
Прозрачные черные и коричневые колготы визуально удлиняют ноги
Лучший вариант - колготы без рисунка и минимальное количество ден, без блеска.

Осенью под юбки и платья модницы надевают стильные колготы.

Как с таким образом выглядеть актуально и не вульгарно, рассказала стилист Анна Мишаивна в Instagram.

"Выбирайте матовые 8-10 ден, не блещут телесные колготки и без эффекта загара, потому что иногда не совпадает цвет лица и ног. Лучше брать без рисунка и минимальное количество ден, без блеска. Пусть колготки будут продолжением по цвету обуви или юбки, так нога будет выглядеть дольше. Если хотите добавить акцент или динамику в образ, то можно выбрать цветные колготки в тон обуви или юбки, одежды в целом. Но не переборщите, делайте, если умеете, не у всех получается" - говорит стилист.

Чтобы был акцент и динамика, она советует выбирать черные колготки с принтом.

"Выбирайте осторожно, так как принт расширяет ногу. Можно выбрать мелкий лаконичный рисунок, допустим горох, геометрия или логомания. Здесь еще важно, как они выглядят в образе. Прозрачные черные и коричневые колготки с небольшим показателем ден делают ногу визуально более узкой. Колготки в сеточку лучше выбирать так, чтобы она была мелкая".

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Если главное назначение колгот - тепло, то надо выбирать их из кашемира.

Юбка - это то, что должно быть в гардеробе каждой женщины. С ней можно комбинировать любые образы. Один из мегатрендов этой осени - трикотажные юбки длины миди и макси, по ее словам. Модно носить с грубой обувью, крассовками, сапогами, заходящими под юбку.

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