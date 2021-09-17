Balenciaga обвинили в расизме и коммерческом присвоении из-за спортивных штанов

Дом моды Balenciaga оказался в эпицентре скандала из-за спортивных штанов Trompe-L`Oeil с поясом в виде трусов-боксеров, которые видны из-под брюк. Их стоимость $1,2 тыс.

Бренд обвинили в расизме, пишет CNN.

В сети новые спортивки от Balenciaga назвали имитацией спущенных штанов, которая похожа на стиль темнокожих рэперов 1990-х.

В 1980-х так ходили темнокожие в американских тюрьмах из-за большого размера одежды, которую им выдавали. Ремни были запрещены в тюрьмах, и заключенные ходили со спущенными штанами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луки львовского бездомного вдохновили французский бренд на модную коллекцию

Фото: balenciaga.com

Такой стиль долгое время считали признаком уголовных обществ, отметила ученая с кафедры африканских исследований Маркита Гаммадж.

"Дизайнеры используют эту эстетику для обогащения. Это коммерческое присвоения. Бренд стремится получить выгоду из чернокожих, которые не могут противостоять систематическому расизму, который криминализирует их и их одежду", - заявила она.

На обвинения отреагировала директор по маркетингу Balenciaga Людивин Понт. Женщина отметила, что концепция бренда заключается в сочетании различных вещей - рубашки с пуговицами и футболки, джинсов со спортивными штанами.

Модная инфлюэнсерка София Коэльо показала, какую обувь выбрать на осень, чтобы одинаково стильной быть в платьях, юбках и любимых джинсах. Универсальным выбором стали мартинсы.