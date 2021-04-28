"Авоська" возвращается из прошлого

Авоську можно носить самостоятельно вместо повседневной аксессуара, а можно и в комплекте с сумкой, используя в качестве шопер. Фото: Miu Miu

В моду вернулась сетчатая сумка - "авоська".

Когда-то ее носили еще в СССР, когда шли за продуктами. Но в 2021 году вещь стала одним из трендов сезона, пишет Elle.

Стилисты и звезды уличной моды уже активно дополняют ею образы.

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"Авоську" можно носить самостоятельно вместо повседневного аксессуара, а можно и в комплекте с сумкой, используя в качестве шопера.

Всемирно известные бренды уже представили классические модели таких сумок с небольшим дополнением в размере XXL. Стилисты прогнозируют, что объемный аксессуар станет настоящим трендом будущей осени.

Львовянин 24-летний Олесь Москальчук создал бренд одежды slow.ly, который дает новую жизнь неожиданным материалам. В частности, изготавливают сумки из парашютов, парапланов и корабельных парусов. Уникальный продукт создает с помощью сочетания остатков производства и качественных деталей. Цель проекта - обратить внимание на то, что каждая вещь имеет значительно больший жизненный путь, чем кажется на первый взгляд.