Анти-тренды 2019-го: вещи в гардеробе, которые выдают отсутствие вкуса

В погоне за идеальными образами, мы часто совершаем фэшн-ошибки.

Gazeta.ua создала подборку анти-трендов, которые выдают отсутствие вкуса в одежде.

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1. Сумка и обувь одного цвета. Такая монохромная комбинация была в моде в 2000 году. Почти через 20 лет этот тренд канул в небытие. Аксессуар и обувь могут быть разного цвета, даже атрибутами различных стилей.

Автор: http://ivona.bigmir.net Анти-тренды, которые выдают отсутствие вкуса

2. Фейковые бренды. Подделки - это не модно, пошло и банально. Вещь может быть бюджетной, но стильной и модной - не обязательно покупать фейки в надежде, что никто не заметит подмены.

Автор: http://ivona.bigmir.net Анти-тренды, которые выдают отсутствие вкуса

3. Штаны-афгани. Такая модель выглядит устарело, не стильно и деформирует вид ваших ног.

Автор: http://ivona.bigmir.net Анти-тренды, которые выдают отсутствие вкуса

4. Туфли с большой платформой. Лучше приобрести классические "лодочки" и забыть о трендах 2000 года.

Автор: http://ivona.bigmir.net Анти-тренды, которые выдают отсутствие вкуса

5. Заниженная талия. Такие модели подходят только девушкам с ногами от ушей. Во всех остальных случаях, искажают фигуру.

Автор: http://ivona.bigmir.net Анти-тренды, которые выдают отсутствие вкуса

6. Искусственные цветы в волосах. 5 лет назад этот тренд воспринимался как нечто свежее, оригинальное и остро необходимое в гардеробе. Советуем заменить на широкие обручи или на заколки с жемчугом.

Автор: http://ivona.bigmir.net Анти-тренды, которые выдают отсутствие вкуса

Следить за трендовыми вещами это хорошо, но в гардеробе каждой модницы должны быть базовые, актуальные вещи. Gazeta.ua сделала подборку актуальных вещей для любого возраста и эпохи.