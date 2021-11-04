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четверг, 04 ноября 2021 17:43

"Ангел" Victoria's Secret продемонстрировала, как носить тренд осени
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Брючный костюм с жакетом оверсайз остается актуальным. Но шведская топ-модель Эльза Хоск показала трендовую альтернативу.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, "ангел" Victoria's Secret позировала в костюме-двойке с жилетом. Дополнила образ кедами и кожаной курткой, что сделало аутфит более расслабленным.

Gazeta.ua собрала модели костюмов, которые стоит примерить для стильного осеннего образа.

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Шведская топ-модель Эльза Хоск позировала в костюме-двойке с жилетом
Фото: instagram.com/hoskelsa
Брючный костюм является горячим трендом осени
Брючный костюм является горячим трендом осени
Для стильного образа следует примерить брючный костюм с жилетом вместо жакета
Для стильного образа следует примерить брючный костюм с жилетом вместо жакета

Британская топ-модель 51-летняя Наоми Кэмпбелл показала модный осенний образ. Позировала в трендовом брючном костюме.

Модель выбрала яркий костюм бренда Kenneth Ize, под который надела базовый черный гольф. Дополнила эффектный наряд сумкой от французского дизайнера Александра Маттьюси и шляпой Maison Michel.

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