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"Я хочу овладеть тобой" - создатель шоу Victoria's Secret домогался моделей

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&quot;Я хочу овладеть тобой&quot; - создатель шоу Victoria&#039;s Secret домогался моделей
Эд Разек в окружении моделей. Фото: 24 канал

Директор по маркетингу компании L Brands, которой принадлежит Victoria's Secret, Эд Разек годами добивался моделей.

В ходе расследования журналисты поговорили с более 30 моделями фирмы и другими работниками, пишет издание The New York Times.

Эд Разек пришел в L Brands в 1983 году и проработал там до 2019 года. Именно он в 90-х создал шоу "ангелов" - модные показы с участием моделей- "ангелов", которые стали культурным явлением и сделали Victoria's Secret всемирно известным брендом.

После этого он стал доверенным лицом владельца компании Лесли Векснера и вторым человеком после него.

Собеседники издания рассказывают, что Разек использовал эту власть, чтобы добиваться моделей и мстить им, если они сопротивлялись.

В частности, во время кастингов Разек предлагал моделям посидеть у себя на коленях.

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Модель Энди Муиз рассказала, что ее перестали приглашать на показы Victoria's Secret, когда она не ответила на ухаживания Разек.

"Я хочу овладеть тобой в каком-то сексуальном месте", писал Разек модели.

Также он часто напоминал моделям, что их карьера "в его руках".

Трое свидетелей рассказали, что во время одного из показов Разек сказал известной модели Белле Хадид: "Забудь о трусиках". Также он обсуждал ее грудь и положил руку на промежность другой модели.

В компании L Brands не опровергли ни один из озвученных случаев.

Сам Разек в электронном письме отметил, что обвинения против него "категорически не соответствуют действительности, неверно интерпретированы или вырваны из контекста".

Кроме этого, издание узнало о попытках сексуальной эксплуатации моделей Victoria's Secret, или тех, кто хотел туда попасть, со стороны миллиардера Джеффри Эпштейна. Он пользовался знакомством с Векснером и приглашал девушек якобы на кастинг, а потом пытался изнасиловать их. В судебных материалах говорится о как минимум двух таких случаях.

Жалобы на это поведение Эпштейна направляли Разеку, но он никак не реагировал.

Напомним, самого Эпштейна обвиняли в десятках случаях сексуального насилия и секс-торговли. 10 августа 2019 его нашли мертвым в камере в тюрьме в Нью-Йорке, где он ожидал суда. Как установили эксперты, миллиардер покончил с собой.

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