Существует ли связь между депрессией и потерей энергии к жизни

Жизненная энергия влияет на все сферы жизни и связана со стрессом. Фото: pixabay

С потерей жизненной энергии сильно связано состояние депрессии у человека.

Если человек не хочет вообще ничего - это и есть депрессивное состояние, рассказала Gazeta.ua коуч с жизненной энергии Елена Садома.

По ее словам, это уже заболевание, которое нужно лечить со специалистом. Решив это, только тогда можно заниматься жизненной энергией и находить моменты и людей, которые ее будут предоставлять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвала факторы, которые забирают у человека интерес к жизни

"В первую очередь - разобраться в причине депрессии. И тогда заниматься восстановлением энергии будет, как пластырь на огромную рану. Человеку в такой ситуации рекомендуют прогулки, любые виды активности. Но эти рекомендации будут иметь разные эффекты в случае лечения депрессии и в случае повышения качества своей жизни и поиска энергии", - говорит специалист.

Елена Садома утверждает, что жизненная энергия влияет на все сферы жизни.

"Если есть силы, то человек будет эффективно работать на работе. Он сможет строить хорошие отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Тогда легко развиваться и учиться новому, больше зарабатывать. Ведь ситуации, которые требуют качественного решения, не будут казаться сложными. А человек без жизненной энергии стрессовые ситуации, скорее всего, будет обходить, чем решать, понимая, что не справится с ними ".

С неуверенностью в себе надо бороться, потому что она может помешать осуществлению желаний и целей в жизни. Эта черта не возникает просто так, а является результатом недоверия к себе и низкой оценки собственных возможностей. Лучшее решение проблемы - действовать, а не только обдумывать.