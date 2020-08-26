Спортсменка откровенно поделилась своей историей суррогатного материнства

43-летняя винничанка Ольга Кицена месяц назад родила мальчика для бездетной пары из Китая. Женщина откровенно рассказала о своем участии в программе по суррогатному материнству.

"Несколько лет назад наткнулась в интернете на информацию о суррогатном материнстве. Заинтересовалась, ведь это возможность быстро заработать приличную сумму на собственное жилье, не выезжая из страны и не оставляя своего родного ребенка на родственников. Но тогда в клинике репродуктивной медицины мне отказали, мол, не подхожу по возрасту. А в прошлом году позвонили сами и пригласили принять участие в программе ", - рассказала Ольга.

По словам винничанки, сейчас не хватает суррогатных матерей, поэтому увеличили возраст женщин, которые могут принять участие в программе.

"Я долго не колебалась. Посоветовалась со своей 13-летней дочерью и поехала в Киев на собеседование ".

Подготовка к подсадки эмбриона длилась месяц. Будущих суррогатных матерей обследуют и при необходимости выравнивают гормональный фон.

"Честно говоря, я больше боялась испортить фигуру, чем рожать. Ведь это моя визитная карточка - я профессионально занимаюсь бодибилдингом, а также работаю фитнес-тренером. Хотя с другой стороны, это своеобразное испытание для спортсмена - пройти путь беременности и родов, а потом восстановиться. После кесарева сечения это дается немного сложнее, чем я думала, но вполне реально. Поэтому я веду свой блог в Instagram и на собственном примере показываю, как возвращать хорошую фигуру и быть здоровым ", - поделилась спортсменка.

Это своеобразное испытание для спортсмена - пройти путь беременности и родов, а потом восстановиться

За период беременности Ольга набрала 17 килограммов, никаких проблем со здоровьем не возникало.

"За каждой суррогатной мамой закрепляется медсестра, которая постоянно на связи. Специалисты клиники все время контролируют ход беременности, поэтому не было никаких проблем. Правда, мальчик родился немного раньше запланированного срока, но это никак не повлияло на его состояние".

Ольга признается, что почувствовала искреннюю радость, когда увидела младенца.

"Разве нельзя не любоваться новорожденным? Но такое ощущение охватывает каждого, кто смотрит на детей. Все суррогатные матери осознают, что им подсаживают чужого ребенка и у него уже есть родные биологические родители. Поэтому ни о каких материнских чувствах и речи быть не может. Так, 9 месяцев в тебе растет чей-то ребенок и это прекрасно. После участия в программе, кроме заработанных денег, в тебе появляется сильное ощущение, что ты помогла бесплодным людям стать родителями. И это очень круто, что современная медицина позволяет предоставлять такую ​​услугу".

Гонорар суррогатных матерей может колебаться от 13 до 30 000 евро в зависимости от количества рожденных детей и течении родов. Ольга Кицена сумму вознаграждения не назвала, но сказала, что за заработанные деньги приобрела садовый домик в Виннице.

Женщина планирует продолжать спортивную карьеру и мечтает о создании собственной семьи.

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Через карантине ограничения младенцы, рожденные от суррогатных матерей, находящихся в столичном отеле "Венеция". Пока биологические родители не могут их забрать, за малышами круглосуточно следит медперсонал одной из клиник репродуктивных технологий.