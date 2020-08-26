 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 522
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1206
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2655
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1836
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2007
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
3
4
28
3
5
Спортсменка откровенно поделилась своей историей суррогатного материнства
Спортсменка откровенно поделилась своей историей суррогатного материнства
Дальнобойщица рассказала об аспектах не женской профессии
Дальнобойщица рассказала об аспектах не женской профессии
Сильные, заботливые, справедливые: украинские знаменитости встретили День отца трогательным флешмобом
Сильные, заботливые, справедливые: украинские знаменитости встретили День отца трогательным флешмобом
У Джамалы родился второй ребенок
У Джамалы родился второй ребенок
Похудела на 15 килограммов и стала блоггером - киевлянка рассказала, как изменила свою жизнь
Похудела на 15 килограммов и стала блоггером - киевлянка рассказала, как изменила свою жизнь
Видео
Все видео
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5346
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3213
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6732
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1179
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 23:46

Спортсменка откровенно поделилась своей историей суррогатного материнства
3

  Комментировать

43-летняя винничанка Ольга Кицена месяц назад родила мальчика для бездетной пары из Китая. Женщина откровенно рассказала о своем участии в программе по суррогатному материнству.

"Несколько лет назад наткнулась в интернете на информацию о суррогатном материнстве. Заинтересовалась, ведь это возможность быстро заработать приличную сумму на собственное жилье, не выезжая из страны и не оставляя своего родного ребенка на родственников. Но тогда в клинике репродуктивной медицины мне отказали, мол, не подхожу по возрасту. А в прошлом году позвонили сами и пригласили принять участие в программе ", - рассказала Ольга.

По словам винничанки, сейчас не хватает суррогатных матерей, поэтому увеличили возраст женщин, которые могут принять участие в программе.

"Я долго не колебалась. Посоветовалась со своей 13-летней дочерью и поехала в Киев на собеседование ".

Подготовка к подсадки эмбриона длилась месяц. Будущих суррогатных матерей обследуют и при необходимости выравнивают гормональный фон.

"Честно говоря, я больше боялась испортить фигуру, чем рожать. Ведь это моя визитная карточка - я профессионально занимаюсь бодибилдингом, а также работаю фитнес-тренером. Хотя с другой стороны, это своеобразное испытание для спортсмена - пройти путь беременности и родов, а потом восстановиться. После кесарева сечения это дается немного сложнее, чем я думала, но вполне реально. Поэтому я веду свой блог в Instagram и на собственном примере показываю, как возвращать хорошую фигуру и быть здоровым ", - поделилась спортсменка.

Это своеобразное испытание для спортсмена - пройти путь беременности и родов, а потом восстановиться

За период беременности Ольга набрала 17 килограммов, никаких проблем со здоровьем не возникало.

"За каждой суррогатной мамой закрепляется медсестра, которая постоянно на связи. Специалисты клиники все время контролируют ход беременности, поэтому не было никаких проблем. Правда, мальчик родился немного раньше запланированного срока, но это никак не повлияло на его состояние".

Ольга признается, что почувствовала искреннюю радость, когда увидела младенца.

"Разве нельзя не любоваться новорожденным? Но такое ощущение охватывает каждого, кто смотрит на детей. Все суррогатные матери осознают, что им подсаживают чужого ребенка и у него уже есть родные биологические родители. Поэтому ни о каких материнских чувствах и речи быть не может. Так, 9 месяцев в тебе растет чей-то ребенок и это прекрасно. После участия в программе, кроме заработанных денег, в тебе появляется сильное ощущение, что ты помогла бесплодным людям стать родителями. И это очень круто, что современная медицина позволяет предоставлять такую ​​услугу".

Гонорар суррогатных матерей может колебаться от 13 до 30 000 евро в зависимости от количества рожденных детей и течении родов. Ольга Кицена сумму вознаграждения не назвала, но сказала, что за заработанные деньги приобрела садовый домик в Виннице.

Женщина планирует продолжать спортивную карьеру и мечтает о создании собственной семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка открывает авторскую школу материнства в Польше

Через карантине ограничения младенцы, рожденные от суррогатных матерей, находящихся в столичном отеле "Венеция". Пока биологические родители не могут их забрать, за малышами круглосуточно следит медперсонал одной из клиник репродуктивных технологий.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спортсменка откровенно поделилась своей историей суррогатного материнства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15804
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 14922
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 12654
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10575
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 10530
Семья
Дальнобойщица рассказала об аспектах не женской профессии
Дальнобойщица рассказала об аспектах не женской профессии
4
 Просмотров: 3816
Фразы, которые говорят о проблемах в отношениях
Фразы, которые говорят о проблемах в отношениях Просмотров: 3213
Эксперт посоветовал, как спланировать семейный бюджет
Эксперт посоветовал, как спланировать семейный бюджет Просмотров: 621
"Дома жить нравится больше" - как реформируют интернаты на Тернопольщине
"Дома жить нравится больше" - как реформируют интернаты на Тернопольщине
 Просмотров: 180
Удовольствие для мамы и ребенка: началась неделя грудного вскармливания
Удовольствие для мамы и ребенка: началась неделя грудного вскармливания Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
4
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 3265
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua