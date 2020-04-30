Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине

В этом году международний праздник День матери отметят 10 мая.
Ювелирный бренд TOUS по случаю представил социальный ролик, пишет Vogue.
Видео посвятили всем женщинам, которые в условиях карантина стали мамами.
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Таким образом подчеркнули мужество женщин в этот трудный период. Возможно, этот долгожданный момент стал не таким, как они себе представляли, но они всегда будут помнить его как уникальное событие в своей жизни.
Актриса 53-летняя Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз. С радостным событием - что ее старшая дочь Антонина Паперная родила ребенка - звезда поздравила на странице в Instagram.
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