Психолог рассказала, как люди становятся токсичными

Часто токсичными являются те, с кем приходится жить рядом Фото: needpix

Проблема токсичных людей есть практически в каждой семье. Психолог Елена Тарарина на открытой лекции рассказала, как защититься от таких и восстановиться после общения с ними.

"Как только в окружении появляется токсический человек, эмоциональные, интеллектуальные, телесные системы начинают давать сбой. Чем дольше такой человек находится рядом, тем больше сбоев за это время происходит в разных системах. Это истощает, разрушает, причиняет физическую, эмоциональную, духовную боль ", - сказала Елена Тарарина.

"Токсичные люди - это, прежде всего, те, которых мы считаем таковыми. Как только думаем, что рядом есть кто-то, кто может нашу внутреннюю структуру расшатать, даем зеленый свет этому человеку, и он начинает действовать именно так, как мы о нем думаем. Например, в метро женщина очень громко разговаривает по телефону. Есть выбор: приклеить ей маркер "токсический человек", или "человек, у которого так много боли в душе, что он не слышит, что тон его голоса выше допустимого в общественном месте ", - добавила психолог.

Часто токсичными являются те, с кем приходится жить рядом.

"Бывает, приходится жить на их территории или получать от них материальную помощь. Просто так уйти не получается, потому что не хочется остаться без этого ресурса. Оказываемся перед дилеммой: терпеть страдания, но иметь жилую площадь или деньги, или же принять импульсивное решение и оказаться непонятно где и непонятно с чем. Токсичные люди заставляют нас повернуться в ту сторону своей глубинной части психики, куда заглядывать не хочется ", - сказала Тарарина.

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"В поле токсичных людей тоже становятся токсичными: начинают жаловаться, ныть, обвинять других. Но атакуя других, мира в душе не будет. Надо атаковать токсин, который отражает этот человек, и разобраться с ним", - добавила она.

В большинстве пар есть проблемы в отношениях. Если этот негатив длится долго, то следует задуматься и проанализировать, отношения не являются ли токсичными.