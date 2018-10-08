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вторник, 09 октября 2018 05:25

Назвали слово, которое является залогом счастливых отношений

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Назвали слово, которое является залогом счастливых отношений
Существует слово, которое обеспечивает счастливые отношения

Калифорнийские ученые определили, если партнеры используют термин "мы" - они счастливы.
Чтобы достичь в отношениях близости и доверия нужно употреблять это слово, отмечает портал changeua.com

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Пара, которая употребляет термин "мы" имеет тесную связь и хочет продолжать отношения.
Это подходит не только для молодежи, но и для опытных пар. Срок нужно употреблять при конфликтах или сложностях в отношениях.

Ученые Великобритании установили, что брак снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти.

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09
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