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четверг, 09 января 2020 02:25

Количество сантиметров и наличие одежды - назвали секреты счастливых отношений

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Количество сантиметров и наличие одежды - назвали секреты счастливых отношений
Партнеры, которые ложатся спать без одежды, дольше сохраняют друг к другу страсть и любовь Фото: То є Львів.

Ученые из Университета Хартфордшир в Великобритании нашли секрет, который помогает влюбленным дольше чувствовать себя счастливыми в отношениях. И это не про терпение и выдержку.

Ученые провели опрос среди тысячи пар. Выясняли, в какой позе влюбленные спят чаще всего и насколько они чувствуют себя счастливыми в этих отношениях, пишет Радио Люкс.

86% респондентов, которые спят рядом со своим партнером на расстоянии не более 5 см, считают свои отношения гармоничными и действительно счастливыми. Люди, нежатся вместе с любимыми на расстоянии более 50 сантиметров, назвали свои отношения удовлетворительными.

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Исследование также показало, что спать голышом - это не только удобно и полезно для организма, но и положительно влияет на отношения. Партнеры, которые ложатся спать без одежды, дольше сохраняют друг к другу страсть и любовь. Хотя бывают исключения.

Чтобы достичь счастливых отношений в семейной жизни, нужно доверять, проводить вместе время и достигать вершин. Если открыться перед человеком, она также это сделает. Чем больше знаете друг о друге - тем крепче будет союз. Не стоит рассказывать о прошлых отношениях.

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