 
Ексклюзивы
1/5
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 351
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 72
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 396
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2268
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1053
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2853
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1431
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 19512
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
5
4
4
3
&quot;Зарабатываю себе на помады&quot;. Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
"Зарабатываю себе на помады". Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
&quot;Пальцы пришил себе сам&quot;: после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
"Пальцы пришил себе сам": после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Видео
Все видео
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 711
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 288
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
воскресенье, 14 марта 2021 23:11

Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают

  Комментировать
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Чтобы остановить токсического человека, нужно прекратить подавать питание в зону интоксикации Фото: needpix

Общаясь с токсичными людьми, можно стать токсичными: начинают жаловаться, ныть, обвинять других. Как защитить себя от такой коммуникации, рассказала психологиня Елена Тарарина.

"Представьте, что у вас свой дом, вы решили подстричь газон. В саду гуляют дети. Вы включаете газонокосилки, не успеваете взять за ручки, и она сама едет. Газонокосилка в непредсказуемой траектории несется вперед. Токсический человек так же является неуправляемым извне. Не получится сказать ему: "Мне неприятно, что ты со мной так общаешься". Это не работает. Чтобы остановить машину, несущуюся на других людей и на меня, я должен отключить газонокосилки от питания", - сказала Тарарина.

Чтобы остановить токсического человека, нужно прекратить подавать питание в зону интоксикации.

"Нужно, во-первых, найти эту "розетку". То есть качество, которое раздражает в себе. Во-вторых, надо прекратить давать туда энергию", - добавила психолог.

Чтобы научиться искать ключи от токсинов внутри себя, важно, как мы думаем о самих себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета

"Обидеть можно только маленькое. Если есть люди, которые вас обижают, раздражают, или как-то цепляют, это значит, что в их присутствии вы делаете себя маленькими, а им даете высокое положение. Это неискренне. Если бы вы давали им действительно высокое положение, они бы становились вашими покровителями, учителями, давали бы поддержку. Но если мы из гордыни эмоционально возносимся или принижаемся, то это не работает. Чтобы избавиться от токсинов, нужно в сердце принять решение быть немного больше, чем человек. Важно выявить ту часть себя, из которой вы можете дать поддержку. Нужно научиться сопереживать боли и страданию", - сказала она.

Проблема токсичных людей есть практически в каждой семье. Психолог Елена Тарарина на открытой лекции рассказала, как защититься от таких и восстановиться после общения с ними.

Автор: Наталья СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 15714
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 11592
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 10773
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 10143
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
 Просмотров: 8370
Семья
"Надо готовить их к поражениям". Педан поделился правилами воспитания детей
"Надо готовить их к поражениям". Педан поделился правилами воспитания детей Просмотров: 81
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
 Просмотров: 306
"Зарабатываю себе на помады". Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
"Зарабатываю себе на помады". Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
5
 Просмотров: 1377
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
 Просмотров: 2700
Храм из спичек делал 22 года
Храм из спичек делал 22 года
 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
6
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
1
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
Голосов: 699
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть