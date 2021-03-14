Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают

Чтобы остановить токсического человека, нужно прекратить подавать питание в зону интоксикации Фото: needpix

Общаясь с токсичными людьми, можно стать токсичными: начинают жаловаться, ныть, обвинять других. Как защитить себя от такой коммуникации, рассказала психологиня Елена Тарарина.

"Представьте, что у вас свой дом, вы решили подстричь газон. В саду гуляют дети. Вы включаете газонокосилки, не успеваете взять за ручки, и она сама едет. Газонокосилка в непредсказуемой траектории несется вперед. Токсический человек так же является неуправляемым извне. Не получится сказать ему: "Мне неприятно, что ты со мной так общаешься". Это не работает. Чтобы остановить машину, несущуюся на других людей и на меня, я должен отключить газонокосилки от питания", - сказала Тарарина.

Чтобы остановить токсического человека, нужно прекратить подавать питание в зону интоксикации.

"Нужно, во-первых, найти эту "розетку". То есть качество, которое раздражает в себе. Во-вторых, надо прекратить давать туда энергию", - добавила психолог.

Чтобы научиться искать ключи от токсинов внутри себя, важно, как мы думаем о самих себе.

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"Обидеть можно только маленькое. Если есть люди, которые вас обижают, раздражают, или как-то цепляют, это значит, что в их присутствии вы делаете себя маленькими, а им даете высокое положение. Это неискренне. Если бы вы давали им действительно высокое положение, они бы становились вашими покровителями, учителями, давали бы поддержку. Но если мы из гордыни эмоционально возносимся или принижаемся, то это не работает. Чтобы избавиться от токсинов, нужно в сердце принять решение быть немного больше, чем человек. Важно выявить ту часть себя, из которой вы можете дать поддержку. Нужно научиться сопереживать боли и страданию", - сказала она.

Проблема токсичных людей есть практически в каждой семье. Психолог Елена Тарарина на открытой лекции рассказала, как защититься от таких и восстановиться после общения с ними.