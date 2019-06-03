Как выявить эмоциональное насилие в семье

Если партнер все запрещает, контролирует, имеет доступ ко всем социальным сетям и никогда не бывает виноватым - он эмоциональный насильник.
Когда после знакомства прошла неделя, и есть намерение жить вместе - это не всегда страстная любовь, это может быть желание чрезмерного контроля.
Кроме контроля может быть изоляция от друзей и родных. Если человек постоянно жалуется и запрещает видеться с друзьями, то это важный признак эмоционального насилия.
Может начаться внушения постоянной вины, рассказывает edinstvennaya.ua.
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Если у партнера есть пароль от телефона или социальных сетей возможен даже вариант, что избранник будет следить за местоположением.
Возможно, будут запрета гулять в одиночестве, ходить на работу, смотреть фильмы. И особенно нельзя тратить деньги, отдать партнеру, так как не умеете тратить деньги.
Признаками также ухудшение морального состояния. Психика сопротивляется и появляется ощущение несчастливой судьбы в этих отношениях. Особенно, если партнер постоянно говорит негативные вещи.
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