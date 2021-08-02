Как легче пережить рабочую неделю - советы психологов

 
Ексклюзивы
1/5
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 954
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 486
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
5 Просмотров: 2169
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 378
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
14 Просмотров: 1575
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 720
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 7146
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 828
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
5
5
16
5
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
"Чудо-женщина" Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
&quot;Супермамой&quot; стала бизнесвумен, которая приучила детей до рекордной производительности
"Супермамой" стала бизнесвумен, которая приучила детей до рекордной производительности
Видео
Все видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1080
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1386
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 819
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2250
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1486
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 23:46

Как легче пережить рабочую неделю - советы психологов

  Комментировать
Как легче пережить рабочую неделю - советы психологов
Чтобы неделю не казался бесконечным, стоит перераспределить рабочую нагрузку. Фото: pixabay

Часто людям приходится работать дольше, чем пять дней в неделю.

Чтобы легче справиться с нагрузкой, ее надо планировать с отдыха, пишет vox.

Если думать о том, каким он потом будет, то воспринимать работу будет легче.

Чтобы неделя не сдалась бесконечной, стоит перераспределить рабочую нагрузку: трудные задачи выполнить в начале недели, а на конец оставить легкие дела. Это поможет тем, чья работа связана с концентрацией, и тем, кто страдает от усталости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуации, в которых человек теряет и приобретает энергию

Все более популярной становится идея о четырехдневной рабочей неделе, согласно исследованию. В Исландии, где проводили такой эксперимент, с сокращением рабочего времени, охвативший более 1% исландцев, работники не только не стали менее продуктивными, но почувствовали большую мотивацию и начали рационально планировать свои задачи.

Достигать успеха бывает сложно, поэтому в трудные моменты важно не останавливаться. Существует пять действенных правил, которые помогут не падать духом. Один из залогов успеха - всегда смотреть на вещи реальным взглядом. Ведь с первого раза не все получается. Будут ошибки, которые превратятся в опыт и позволят достичь большего.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как легче пережить рабочую неделю - советы психологов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13347
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 6 Просмотров: 5499
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 5247
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
 Просмотров: 4617
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4410
Семья
Ситуации, в которых человек теряет и приобретает энергию
Ситуации, в которых человек теряет и приобретает энергию Просмотров: 648
Пять надежных способов, чтобы достичь цели
Пять надежных способов, чтобы достичь цели Просмотров: 234
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
5
 Просмотров: 828
Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры
Не разлей вода: как ладят между собой звездные братья и сестры
7
 Просмотров: 495
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
5
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
5
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников - Фриз
2
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Голосов: 299
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть