Как легче пережить рабочую неделю - советы психологов

Чтобы неделю не казался бесконечным, стоит перераспределить рабочую нагрузку. Фото: pixabay

Часто людям приходится работать дольше, чем пять дней в неделю.

Чтобы легче справиться с нагрузкой, ее надо планировать с отдыха, пишет vox.

Если думать о том, каким он потом будет, то воспринимать работу будет легче.

Чтобы неделя не сдалась бесконечной, стоит перераспределить рабочую нагрузку: трудные задачи выполнить в начале недели, а на конец оставить легкие дела. Это поможет тем, чья работа связана с концентрацией, и тем, кто страдает от усталости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуации, в которых человек теряет и приобретает энергию

Все более популярной становится идея о четырехдневной рабочей неделе, согласно исследованию. В Исландии, где проводили такой эксперимент, с сокращением рабочего времени, охвативший более 1% исландцев, работники не только не стали менее продуктивными, но почувствовали большую мотивацию и начали рационально планировать свои задачи.

Достигать успеха бывает сложно, поэтому в трудные моменты важно не останавливаться. Существует пять действенных правил, которые помогут не падать духом. Один из залогов успеха - всегда смотреть на вещи реальным взглядом. Ведь с первого раза не все получается. Будут ошибки, которые превратятся в опыт и позволят достичь большего.