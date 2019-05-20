Как адаптироваться на новом месте после переезда

Переезд очень сложный и ответственный этап в жизни человека

При переезде на новое место нужно получить поддержку и осознать ради чего вы переехали.

Нужно сразу распаковать вещи, чтобы ничего не напоминало о переезде.

Стоит сразу прогуляться по новому района пешком, исследуя новые места: где супермаркет, есть рынок или ярмарки в выходные, как дела с садиком, школой, поликлиникой, спортзалами и салонами красоты.

Новое место - новая жизнь. Сразу создайте новый распорядок дня. Это позволит быстрее привыкнуть к смене обстановки, а стабильность снизит уровень тревоги и стресса.

Необходимо выбираться на прогулки. Выработать новые привычки: раньше вставать, или бегать, или пить утром травяной чай вместо кофе.

Можно найти новых знакомых. Для начала познакомьтесь с соседями. Общайтесь с коллегами на работе, с родителями детей, которые ходят вместе с вашими в один детсад или школу, советует evaportal.com.ua.

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Не забывайте о старых друзей и родственников. Можно заранее настроить способ и частоту контактов, это будет еще одна точка опоры в новом месте.

Если переезд с детьми, не забывайте об их переживания. Спрашивайте, что они чувствуют, разделите их волнения и тревоги. Даже если не готовы дать детям возможность принимать решения, придумайте какое-то дело или несколько, что привлекут их в процесс переезда и помогут почувствовать значимыми участниками.