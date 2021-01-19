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вторник, 19 января 2021 14:34

"Чувствую, как шевелится ребенок" - жена Виктора Павлика рассказала о беременности

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&quot;Чувствую, как шевелится ребенок&quot; - жена Виктора Павлика рассказала о беременности
Жена Виктора Павлика ждет первенца. ФОТО: Instagram.com

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас находится на 19-й недели беременности. Это время называют "самым приятным периодом, когда ничего не беспокоит".

"Чувствую себя отлично. Переполняют светлые, счастливые эмоции. Поэтому наслаждаюсь этим периодом жизни", - сказала она корреспонденту Gazeta.ua

"Конечно, сначала чувствовала себя не'хорошо. Первые месяцы был токсикоз, практически не выходила из дома. Теперь у меня продолжается 2-й триместр беременности - самый приятный период, когда ничего не беспокоит. Живот еще небольшой, поэтому веду такой образ жизни, как обычно ", - отметила Екатерина.

Жена Виктора Павлика уверяет, что с по поводу гастрономических предпочтений ничего не изменилось.

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"Каких-то особых капризов нет. В 1:00 не бужу мужа и не прошу мне купить что-то экзотическое. Однако стала больше употреблять полезной пищи. Это фрукты, овощи и зелень. Мясо ем в ограниченном количестве. Этого требует сам организм. С каждым днем ​​осознания будущего материнства приходит все сильнее. Чувствую, как шевелится ребенок. Это удивительно".

В период карантина Екатерина Репяхова занимается организационной частью творческой деятельности мужа.

"Во время локдауна частично есть работа, но она больше связана со съемками, интервью. Параллельно занимаюсь домашними делами, смотрю интересные фильмы, читаю книги", - добавила она.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова написала в Instagram о плановой дате родов. По подсчетам медиков она приходится на 13 июня. В этот же день родилась и Екатерина.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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