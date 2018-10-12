Что надеть на свидание, чтобы оно завершилось успешно

Что надеть на свидание

Чтобы свидание прошло на высшем уровне, нужно улыбаться, одеть проверенные вещи, но не переусердствовать.

На свидании не стоит выдавать себя кем-то другим. Подберите стиль, который ближе по душе.

Новые вещи лучше оставить дома. Они могут быть не удобны, поэтому может быть дискомфорт.

Не переусердствуйте в длине юбки. Образ должен быть уместен, советует edinstvennaya.ua.

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Помните с кем идете, а главное - куда. После этого выбирайте образ.

Кроме того, что нужно быть ухоженной, стоит еще улыбаться. Это всегда действует на мужчин.