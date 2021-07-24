Зонд NASA отправится к спутнику Юпитера: когда состоится исторический полет

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Компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, получила контракт по запуску первой миссии NASA на спутник Юпитера. Ученые предполагают, что космический объект может быть пригодным для жизни благодаря теплому океану, который скрыт под слоем льда. Старт космического аппарата планируется через три года. Бюджет миссии составляет более $170 млн.

Об этом сообщает NASA.

Миссия к спутнику Юпитера называется Europa Clipper. Сумма контракта со SpaceX составляет $178 млн. Цель - изучить спутник Юпитера на предмет наличия жизни.

Космический аппарат должен стартовать в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy, принадлежащей компании Space Exploration Technologies Corp. Вылет произойдет из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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Илон Маск опубликовал видео приземления ракеты-носителя Falcon. За два часа видео опубликованное в Twitter просмотрели 1,5 млн раз. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130 состоялся в мае.