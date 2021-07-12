Илон Маск планирует полет на космолете Брэнсона

Ричард Брэнсон и Илон Маск друзья. Фото: richardbranson

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск зарезервировал место на космолете Space Ship Two Unity от компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Об этом Брэнсон рассказал в интервью Sunday Times.

Маск забронировал билет на суборбитальный полет и внес депозит в $10 тыс. Когда состоится полет, неизвестно.

Полная стоимость билета на Unity составляет $250 тыс. Полет забронировали уже 600 человек.

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"Илон - мой друг. Возможно, однажды я полечу на одном из его кораблей", - прокомментировал Брэнсон.

Британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Самолет VSS Unity поднялся на высоту около 86 км над поверхностью Земли. Ее считают границей с космосом.