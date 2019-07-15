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понедельник, 15 июля 2019 01:40

ЗНО в магистратуру: Установили минимальное количество тестовых баллов

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ЗНО в магистратуру: Установили минимальное количество тестовых баллов
ЗНО в магистратуру состоялось 2 и 4 июля. Фото: АСС

Члены профессиональных комиссий установили минимальное количество тестовых баллов для ЗНО в магистратуру.

Порог "сдал/не сдал" за выполнение заданий теста общих учебных юридических компетентностей составляет 8 тестовых баллов, за выполнение теста с восьми базовых юридических дисциплин - 36, сообщила пресс служба Украинского центра оценивания качества образования.

Члены предметных профессиональных комиссий по всем иностранным языкам приняли решение установить пороговый балл за выполнение заданий единого вступительного экзамена - 12 тестовых баллов.

Результаты испытаний для поступления в магистратуру будут загружены на страницы абитуриентов во вторник, 16 июля.

ЗНО в магистратуру состоялось 2 и 4 июля. Единственное профессиональное испытание составляли поступающие на юридические специальности составили 14 259 человек. А 55186 человек прошли единственный вступительный экзамен по иностранному языку.

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