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пятница, 09 апреля 2021 09:32

Запустили первый сайт для поиска пропавших без вести военных

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Запустили первый сайт для поиска пропавших без вести военных
Запустили первый сайт для поиска пропавших без вести военных фото: "Надія"

В Украине запустили первый сайт для поиска пропавших без вести украинских военных, участвовавших в АТО/ООС. Он называется "Надежда".

Костяк сайта образовался в сентябре 2014 года по инициативе близких и родственников военнослужащих, пропавших без вести во время Иловайской операции, сообщает "Новинарня".

"Уникальный проект, в котором мы помогаем в поиске без вести пропавших по особым обстоятельствам. Теперь каждый может разместить анкету родственника, который пропал в ООС", - рассказали организаторы.

Заявленные цели проекта:

– отыскать, вернуть, реабилитировать пропавших;

– объединить семьи пропавших без вести для поддержки и возвращения;

– создать "Книгу Надежды" - реестр тех, на чье возвращение надеются;

– включить представителей семей пропавших в состав Комиссии по делам пропавших без вести в особых обстоятельствах;

– создать Общественный совет при участии членов семей военных, которые пропали без вести;

– помощь и поддержка семей военных, пропавших без вести;

– если произошло непоправимое, то найти, вернуть, достойно похоронить погибшего.

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"Мы призываем объединиться ради возвращения домой тех, кто нас защищал и кого мы ждем. Потому что каждая семья пропавших без вести имеет право знать правду о судьбе своих близких", - отмечают организаторы.

Председателем организации является Ядвига Лозинская, которая на собственном опыте знает, как искать сына.

Руководитель проекта объединения семей пропавших без вести "Надежда" - Виктория Солодухина.

8 апреля на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

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