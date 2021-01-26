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вторник, 26 января 2021 03:05

Запуск прототипа корабля Starship неожиданно отложили

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Запуск прототипа корабля Starship неожиданно отложили
Прототип Starship не стартовал. Фото: Соцсети

Американская компания SpaceX отложила испытания девятого прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.

Трансляцию с места запуска вел канал NASASpaceflight.

Планировалось, что прототип Starship SN9 стартует 25 января в период с 12:00 до 18:00 по местному времени (с 20:00 до 02:00 по Киеву) с площадки в Бока Чика, штат Техас. Корабль должен был достичь высоты около 12,5 километра и после проверки систем осуществить автоматическое приземление.

Однако в назначенное время запуск не состоялся из-за порывов ветра до 50 км/час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX начинает испытания корабля, предназначенного для полетов на Марс

Следующее окно для возможного запуска откроется во вторник. Однако официально дату и время испытания компания SpaceX пока не называет.

Целью программы Starship, которая разрабатывается компанией SpaceX во главе с Маском, являются пилотируемые полеты на Марс.

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