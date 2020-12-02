Заполнить декларацию с семейным врачом теперь можно онлайн

В будущем заработать функция консультации с врачом по видеосвязи.Фото:pixabay

Отныне в новом мобильном приложении HELSI можно заполнить декларацию, найти врача и записаться на прием.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Бесплатное приложение предлагает ознакомиться со всеми услугами учреждений здравоохранения, выбрав оптимальные для себя по месту локации и стоимостью услуг.

В приложении можно:

- найти врача по специальности или местоположением и записаться на прием;

- отменить запись к врачу,

- найти лекарство в ближайших аптеках.

Поиск осуществляется по району проживания, количеству заключенных деклараций, возрастным категориям пациентов, типу клиники, стажем работы врача, рейтингу врача или его квалификации.

В будущем должна заработать функция консультации с врачом по видеосвязи. Пациент сможет получить врачебную консультацию, продемонстрировать симптомы, рассказать о течении болезни и получить качественный вывод.

Впоследствии станет доступным просмотр результатов приема: пациент после посещения врача сможет пересмотреть диагноз, назначенное лечение, выписаны рецепты и направления.

Для отслеживания в реальном времени наличии в аптеках и больницах сертифицированных препаратов для лечения Covid-19 Национальная служба здоровья Украины запустила онлайн-сервис - дашборд. Он отражает остаток каждого из препаратов в определенной больнице или аптеке.