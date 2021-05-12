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среда, 12 мая 2021 14:19

Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы

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Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
Voyager-1 стал первым зондом, который вышел в межзвездное пространство. Фото: Reuters

Космический зонд Voyager-1, который в 1977 году запустили в космос, зафиксировал непрерывный гул за пределами Солнечной системы. Хотя аппарат уже фиксировал вибрации в межзвездном газе из-за случайных вспышек Солнца, новое исследование обнаружило, что гул непрерывен и не связан с солнечной активностью.

Это может быть сигнал межзвездной плазмы, сообщает CNN. Пространство между звездами за пределами Солнечной системы не полностью состоит из пустоты. Оно также имеет межзвездный газ, обнаружить и измерить который очень сложно. Исследователи услышали гул межзвездного газа во время анализа данных, которые аппарат собрал за 23 млрд км от Земли.

"Гул очень слабый и монотонный, потому что находится в узкой полосе частот", - заявила Стелла Кох Окер из Корнелльского университета астрономии.

Космический аппарат запустили для исследования Солнечной системы и пространства за ее пределами. Voyager-1 стал первым зондом, который вышел в межзвездное пространство.

NASA опубликовало запись гула в 2015 году, однако описали в исследовании его только сейчас. Ученые сравнивают жуткий шум космоса с "тихим и умеренным дождем".

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В рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 год Государственное космическое агентство Украины планирует запустить в космос семь спутников. "Січ 2-30 (2-1)" хотят запустить до конца 2021 года.

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12
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