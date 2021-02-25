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четверг, 25 февраля 2021 15:21

Зафиксировали уникальное явление на Венере

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Ночное свечение в атмосфере Венеры впервые удалось зафиксировать на снимке. Фотографию изобразил солнечный зонд Parker.

Солнечный зонд NASA Parker запустили 2018 года для изучения внешней короны Солнца. По плану, в течение 7 лет своей работы космический корабль должен 7 раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты, информирует NASA.

Автор: wolfenstein.fandom.com
  Зафиксировали уникальное явление на Венере
Зафиксировали уникальное явление на Венере

Во время 3-го гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR сделал уникальные по качеству и научной ценности изображение ночной стороны планеты на расстоянии 12 380 км.

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Автор: NASA
  Зафиксировали уникальное явление на Венере
Зафиксировали уникальное явление на Венере

Во время полета над Венерой прибор обнаружил по краю планеты яркий обод, созданный ночным свечением - светом, который в атмосфере излучают атомы кислорода.

Тепловизор WISPR также зафиксировал крупнейший горный регион Венеры, который можно сравнить по своим размерам с Африкой. Он называется Земля Афродиты.

Панорамное фото с Марса на 360° показало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Фотографию удалось сделать марсоходу Perseverance - "Настойчивость" - с помощью навигационной камеры аппарата Mastcam-Z.

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