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понедельник, 12 апреля 2021 10:31

Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников

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Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников
Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников фото: zatyshok.ua

Франковчанин Роман Гелембьюк разработал бесплатное приложение для путешественников. Все желающие могут делиться в нем информацией.

В последнее время многие туристы теряются в Карпатах. Приложение поможет предупредить такие ситуации, информирует "Шо Там".

В приложении отмечены все домики. Он также предлагает туристические маршруты различной сложности; точки источников, где можно набрать воды; места, где удобнее поставить палатку.

Приложение работает и без сети. Даже если туристы окажутся в местности, где соединение отсутствует, то точно не заблудятся.

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Американская корпорация Google сообщила, что Gmail получит новые вкладки, которые дополнят интеграцию приложения для видеосвязи "Встреча". Соответствующая функция доступна не только для платных пользователей, но и для всех остальных. Теперь Gmail состоит из 4 основных разделов.

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