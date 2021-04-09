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пятница, 09 апреля 2021 11:07

На Android обнаружили новое вредоносное программное обеспечение

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9 апреля специалисты по кибербезопасности обнаружили новый тип вредоносного программного обеспечения на операционной системе Android. Речь идет о приложении FlixOnline, которое действует по принципу Netflix-сервиса.

Автор: androidcommunity.com
  На Android обнаружили новое вредоносное программное обеспечение
На Android обнаружили новое вредоносное программное обеспечение

Это приложение функционирует в качестве опасной фишинговой сети особенно широкого распространения, информирует iTechua.

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FlixOnline успешно маскируется под стандартное приложение по стримингу фильмов и другого онлайн-контента. Он использует также стандартный комплекс алгоритмов, поэтому система Android не может распознать в нем потенциальную угрозу. Когда пользователь устанавливает программу на устройство, он автоматически предоставляет ему все необходимые разрешения для передачи информации фишинговым структурам.

Автор: iTechua
  На Android обнаружили новое вредоносное программное обеспечение
На Android обнаружили новое вредоносное программное обеспечение

Приложение автоматически отвечает на входящие сообщения из социальной сети WhatsApp и других мессенджеров, после чего расширяет фишинговую сеть.

Сейчас приложение FlixOnline запрещено к дальнейшему распространению в пределах Google Play Store.

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Дата
09
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