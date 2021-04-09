  На Android обнаружили новое вредоносное программное обеспечение

9 апреля специалисты по кибербезопасности обнаружили новый тип вредоносного программного обеспечения на операционной системе Android. Речь идет о приложении FlixOnline, которое действует по принципу Netflix-сервиса.
Это приложение функционирует в качестве опасной фишинговой сети особенно широкого распространения, информирует iTechua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple откладывает выход новых MacBook и iPad
FlixOnline успешно маскируется под стандартное приложение по стримингу фильмов и другого онлайн-контента. Он использует также стандартный комплекс алгоритмов, поэтому система Android не может распознать в нем потенциальную угрозу. Когда пользователь устанавливает программу на устройство, он автоматически предоставляет ему все необходимые разрешения для передачи информации фишинговым структурам.
Приложение автоматически отвечает на входящие сообщения из социальной сети WhatsApp и других мессенджеров, после чего расширяет фишинговую сеть.
Сейчас приложение FlixOnline запрещено к дальнейшему распространению в пределах Google Play Store.
Apple в Бразилии оштрафовали на $2 млн из-за отсутствия адаптера для зарядки в комплектах последней модели айфонов.
Комментарии