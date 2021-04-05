Платная функция Gmail стала доступной для всех

 
Ексклюзивы
1/5
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 585
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2008
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1188
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1611
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 576
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 630
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1224
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 666
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
5
5
6
4
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Видео
Все видео
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
Apple подарит Siri новые голоса
Apple подарит Siri новые голоса
Игра The Elder Scrolls Online стала бесплатной
Игра The Elder Scrolls Online стала бесплатной
Показали робота, который может "видеть" сквозь стены
Показали робота, который может "видеть" сквозь стены
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1611
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 234
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1206
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1062
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 369
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 846
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 18:09

Платная функция Gmail стала доступной для всех

  Комментировать
Платная функция Gmail стала доступной для всех
Платная функция Gmail стала доступной для всех фото: cnet.com

Американская корпорация Google сообщила, что Gmail получит новые вкладки, которые дополнят интеграцию приложения для видеосвязи "Встреча". Теперь соответствующая функция доступна не только для платных пользователей, но и для всех остальных.

Теперь Gmail состоит из 4 основных разделов, информирует Pingvin.Pro.

"Почта" и "Встреча" есть уже несколько месяцев. "Чат" - это место, где пользователи могут обмениваться сообщениями с отдельными людьми и небольшими группами лиц. "Комнаты" предназначены для бесед с большим количеством человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина оштрафовала Google за нарушение законодательства

Чтобы получить доступ, необходимо включить "Ранний доступ" к чату на каждом из Android-устройств и на ПК, а также в учетных записях Google. Для iOS пока эта функция недоступна.

Как активировать новые вкладки в Gmail

Android:

1) откройте настройки внизу панели навигации;

2) выберите "личный аккаунт Gmail";

3) в разделе "Общие" выберите "Чат (ранний доступ)";

4) нажмите "Попробовать".

Веб:

1) посетите mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat;

2) выберите Google Chat - ранний доступ - вместо Classic Hangouts;

3) сохраните.

У части пользователей YouTube появятся изменения. Видеосервис тестирует несколько новых интерфейсов, в которых не будут отражать количество дизлайков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Платная функция Gmail стала доступной для всех». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Молочный суп помирил армии: впечатляющие факты о блюде

Черноморский флот стал украинским

Казаки и гетман подписали конституцию

Организация украинских националистов раскололась

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 27118
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10854
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 9981
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 7461
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
9
 Просмотров: 4788
Технологии
Без "мозга" и аккумулятора - создали новый тип робота
Без "мозга" и аккумулятора - создали новый тип робота Просмотров: 162
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
 Просмотров: 252
10 ч. без подзарядки - Huawei представила новое поколение наушников
10 ч. без подзарядки - Huawei представила новое поколение наушников Просмотров: 81
Xiaomi презентовала 5-дюймовую электронную книгу
Xiaomi презентовала 5-дюймовую электронную книгу Просмотров: 126
Номер мобильного телефона Марка Цукерберга слили в сеть
Номер мобильного телефона Марка Цукерберга слили в сеть Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Голосов: 484
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть