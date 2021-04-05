Платная функция Gmail стала доступной для всех фото: cnet.com

Американская корпорация Google сообщила, что Gmail получит новые вкладки, которые дополнят интеграцию приложения для видеосвязи "Встреча". Теперь соответствующая функция доступна не только для платных пользователей, но и для всех остальных.

Теперь Gmail состоит из 4 основных разделов, информирует Pingvin.Pro.

"Почта" и "Встреча" есть уже несколько месяцев. "Чат" - это место, где пользователи могут обмениваться сообщениями с отдельными людьми и небольшими группами лиц. "Комнаты" предназначены для бесед с большим количеством человек.

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Чтобы получить доступ, необходимо включить "Ранний доступ" к чату на каждом из Android-устройств и на ПК, а также в учетных записях Google. Для iOS пока эта функция недоступна.

Как активировать новые вкладки в Gmail

Android:

1) откройте настройки внизу панели навигации;

2) выберите "личный аккаунт Gmail";

3) в разделе "Общие" выберите "Чат (ранний доступ)";

4) нажмите "Попробовать".

Веб:

1) посетите mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat;

2) выберите Google Chat - ранний доступ - вместо Classic Hangouts;

3) сохраните.

У части пользователей YouTube появятся изменения. Видеосервис тестирует несколько новых интерфейсов, в которых не будут отражать количество дизлайков.