YouTube, Zoom, Facebook - ученые рассказали, как сервисы вредят окружающей среде

По словам ученых, отключение камеры во время онлайн-звонка позволяет снизить выбросы углекислого газа до 96%. Фото: pixabay

Окружающая среда страдает от видеоконференций, которые проводят часто.

Проблему создает включенная камера, что значительно увеличивает углеродный след, сообщили в Университете Пердью в США.

По словам ученых, отключение камеры во время онлайн-звонка позволяет снизить выбросы углекислого газа до 96%.

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Ученые пришли к выводу, что за один час видеоконференции или работы стримингового сервиса выделяется 150-1000 г углекислого газа. Например, для сравнения, при сжигании галлона бензина в автомобиле выделяется 9000 г.

На экологию влияет хранения и передачи данных в интернете, на которые нужно потратить электричество, много воды для охлаждения, место для размещения серверов, которое вместо этого могли бы засадить лесом и тому подобное. Чем больший объем данных использует сервис, тем сильнее его углеродный след.

Исследователи проанализировали выбросы от использования YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и еще 12 интернет-сервисов. Наиболее заметный углеродный след оставляют за собой онлайн-кинотеатры, в частности Netflix. За час работы сервиса выделяется около 450 г углекислого газа. 2-е место в антирейтинге занимает Zoom, за 1 ч. работы которого происходит выброс более 150 г углекислого газа. Также неэкологичными является TikTok, WhatsApp и Facebook.

Чтобы помочь экологии, рекомендуют загружать сериалы не в высоком, а в стандартном качестве. Так можно уменьшить вред на 86%. Также надо выключать камеры. Ведь передача видеосигнала гораздо более энергозатратная, чем аудио.

В Украине начала действовать система мониторинга отчетности и верификации парниковых выбросов. Это позволит обеспечить Украине торговлю квотами на них.