Xiaomi представила новые беспроводные наушники

Анонсировали Xiaomi FlipBuds фото: XiaomiPro

Сегодня компания Xiaomi анонсировала новые беспроводные наушники Xiaomi FlipBuds Pro, которые относятся к флагманским. Новинка получила функцию шумоподавления и поддержку одновременного подключения двух устройств.

Новые наушники имеют 11 мм динамики с сопротивлением 16 Ом, а также три микрофона, оснащенные чипом Qualcomm QCC515, информирует Pingvin.Pro.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 (до 10 м). Автономность составляет до 7 ч. с отключением ANC и до 5 ч. с включением. С использованием зарядного кейса эти показатели повышаются до 28 ч. и 22 ч. соответственно.

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Наушники поддерживают интеллектуальное соединение двух устройств. Устройство может легко подключаться к смартфонам и ноутбуков, а также переключаться между ними при необходимости пользователя. Наушники получили поддержку голосового помощника XiaoAI.

Все модели iPhone 13 получат до 1 ТБ встроенной флэш-памяти. В четвертом квартале 2020 года средняя емкость флэш-памяти iPhone составляла 141 ГБ, что позволило компании Apple занять второе место после Huawei.