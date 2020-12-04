Выпускников школ планируют освободить от составления ГНА в форме ВНО

В центре разработали несколько моделей для проведения ВНО Фото:depositphoto

Из-за пандемии в Украине, выпускники этого учебного года могут избежать Государственную итоговую аттестацию в формате Внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

В центре разработали несколько моделей для проведения ВНО. Выпускники этого учебного года могут самостоятельно выбрать формат теста. Желающие пройти ГНА смогут это сделать или в учебных заведениях - устно или письменно, или в форме внешнего независимого оценивания.

Для лиц, которые планируют поступать в высшее учебное заведение ВНО пройдет в запланированные сроки в соответствии с определенными регламентов проведения тестирования.

21 мая - тестированием по химии;

24 мая - тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая - по английскому языку;

28 мая - по математике;

1 июня - по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня - по истории Украины;

5 июня - по географии;

7 июня - по физике;

10 июня - по биологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОН объяснил, как будут работать учебные заведения во время локдауна

Если выпускник не планирует поступать в высшее учебное заведение или выбранный предмет не нужен для поступления он может написать заявление в своей школе. Таким образом составлять Государственную итоговую аттестацию в формате внешнего независимого оценивания не требуется. Результаты ГНА выставят всем ученикам.

"Если выпускники выбирает такую ​​модель сдачи ГНА, то уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирования. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть учеников регистрируют себя для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГНА ", - говорит Валерий Бойко.

Сейчас в законодательстве прохождения ГНА для одиннадцатиклассников обязательно в формате ВНО по украинскому языку, математике, кроме случаев, определенных законодательством.

"В связи с этим, если мы выберем такую ​​модель проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые позволяют провести в следующем году ГНА для одиннадцатиклассников не только в форме ВНО", - добавил Валерий Бойко.

Парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрит этот вопрос еще раз в первой половине марта. Ведь будет больше информации о состоянии эпидемиологической ситуации в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МОН анонсируют введение интернатуры для учителей

Министерство образования и науки разработало новый проект приказа. Он объясняет правила и условия проведения государственной итоговой аттестации для школьников 4-х, 9-х и 11-х классов в следующем году. Сейчас этот проект вынесли на общественное обсуждение до 12 октября, сообщает пресс-служба МОН.